Три ребёнка получили травмы в аварии в центре Омска

В региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла в центре Омска днём 22 июня. По данным ведомства, у дома № 135 на улице Красный путь 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Honda Shuttle, в которой находились дети.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась трём несовершеннолетним пассажирам иномарки Honda — 10-летней девочке и двум мальчикам 8-ми и 6-ти лет.
По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина врезался в кучу щебня, которая лежала прямо на дороге.