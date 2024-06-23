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Три ребёнка получили травмы в аварии в центре Омска

В ДТП пострадали 10-летняя девочка, и два мальчика 8-ми и 6-ти лет.

Источник: УГИБДД по Омской области

В региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла в центре Омска днём 22 июня. По данным ведомства, у дома № 135 на улице Красный путь 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Honda Shuttle, в которой находились дети.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась трём несовершеннолетним пассажирам иномарки Honda — 10-летней девочке и двум мальчикам 8-ми и 6-ти лет.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина врезался в кучу щебня, которая лежала прямо на дороге.