Три ребёнка получили травмы в аварии в центре Омска

В региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла в центре Омска днём 22 июня. По данным ведомства, у дома № 135 на улице Красный путь 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Honda Shuttle, в которой находились дети.