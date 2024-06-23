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В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна

Малышка выпала из окна в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района выясняет обстоятельства падения двухлетней девочки из окна второго этажа. Инцидент произошел 22 июня на улице Свердлова, когда малышка облокотилась на москитную сетку. С травмами ребенка доставили в больницу.

Известно, что девочка воспитывается отцом. А ее мать лишена родительских прав.

— Девочка воспитывается отцом. Однако в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, которая пришла навестить его, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.