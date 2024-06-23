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В Челябинской области пьяные 16-летние подростки угнали четыре автомобиля

В Челябинской области 16-летние подростки угнали четыре автомобиля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в Ашинском районе. Изначально в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ВАЗ-2111, припаркованного у дома. Информацию передали всем наружным нарядам.

«В это же время инспекторы ДПС остановили схожий по приметам автомобиль, водитель которого оказался без документов и в состоянии алкогольного опьянения, как и его пассажир. Молодых людей доставили в райотдел», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Задержанными оказались 16-летние парни. Выяснилось, что они увидели автомобиль, который оказался открыт, а также обнаружили находившийся в салоне запасной ключ.

«В ходе работы с задержанными установлено, что на их счету четыре подобных эпизода», — заявили в полиции.

На подростков завели дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), которое передано в Следственный комитет, так как фигуранты являются несовершеннолетними. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — подписка о невыезде и надлежащем поведении.