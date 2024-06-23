В Челябинской области пьяные 16-летние подростки угнали четыре автомобиля

«В это же время инспекторы ДПС остановили схожий по приметам автомобиль, водитель которого оказался без документов и в состоянии алкогольного опьянения, как и его пассажир. Молодых людей доставили в райотдел», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.