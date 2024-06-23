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Реки выходят из берегов и подтапливают села на юге Хабаровского края

МЧС ведёт круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае наблюдается подъём уровня воды на южных реках. Несколько земельных участков и дорог ушли под воду, но обстановка остаётся контролируемой, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Паводки начались в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах после длительного периода дождей. По состоянию на утро воскресенья, 23 июня, подтоплены два приусадебных и четыре земельных участка в сёлах Второй Сплавной и Васильевка. Также под воду ушёл участок дороги в селе Видное.

«Угрозы для жилых домов нет», — подчеркнули в спасательном ведомстве.

Подъёмы уровня воды фиксируются на реках Хор, Уссури, Подхорёнок и Бикин. На некоторых участках возможно достижение уровня неблагоприятной отметки. Силы МЧС ведут круглосуточный мониторинг обстановки и готовы отреагировать на любые внештатные ситуации.