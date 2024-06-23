Реки выходят из берегов и подтапливают села на юге Хабаровского края

Паводки начались в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах после длительного периода дождей. По состоянию на утро воскресенья, 23 июня, подтоплены два приусадебных и четыре земельных участка в сёлах Второй Сплавной и Васильевка. Также под воду ушёл участок дороги в селе Видное.