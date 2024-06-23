Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области», — уточнили в ведомстве.
Противник использовал дроны самолетного типа.
Перед этим о массированной атаке беспилотниками по территории Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.