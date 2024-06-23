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Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области», — уточнили в ведомстве.

Противник использовал дроны самолетного типа.

Перед этим о массированной атаке беспилотниками по территории Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.