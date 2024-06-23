Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области», — уточнили в ведомстве.