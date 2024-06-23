Во Владивостоке таксист не справился с управлением и влетел в ограждение

Во Владивостоке примерное в 9:35 утра водитель такси в районе БАМа не справился с управлением и влетел в ограждения. На тротуаре никого не было, к тому же дополнительная защита для пешеходов сыграла свою роль — машина остановилась. Если быть точнее, просто застряла в железных брусьях. В ДТП никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, водитель вел себя очень странно, когда вышел из машины. Судя по всему, у человека присутствовали явные признаки опьянения. Но так это или нет, смогли бы выяснить лишь специалисты ГИБДД. Вот только рулевой просто ушел с места аварии, так и оставив свою машину «в ловушке».
Мужчину легко отыщут по номерам авто и номеру такси, который красуется на всю машину. Отметим, что по счастливой случайности никого из пассажиров не было в салоне автомобиля во время аварии. Кадры с места ДТП мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
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