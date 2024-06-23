Во Владивостоке таксист не справился с управлением и влетел в ограждение

По словам очевидцев, водитель вел себя очень странно, когда вышел из машины. Судя по всему, у человека присутствовали явные признаки опьянения. Но так это или нет, смогли бы выяснить лишь специалисты ГИБДД. Вот только рулевой просто ушел с места аварии, так и оставив свою машину «в ловушке».