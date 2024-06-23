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В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека

Авария произошла вечером 22 июня в Кунгурском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае два человека пострадали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Авария случилась в субботу, 22 июня, около 17.45 в Кунгурском районе. Подробности происшествия «КП-Пермь» рассказали в краевом управлении МВД.

По предварительной информации, на 69-м километре трассы 37-летний водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3221». В результате ДТП оба водителя получили различные травмы, их госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.