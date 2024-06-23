Стала известна причина взрыва в Таразе

По данным акимата, 22 июня текущего года в 21:41 в подъезде дома 26 микрорайона «Карасу» (5) произошел взрыв асфальтного покрытия, в результате чего отключилось электричество.
Первый вариант, который приходит в голову, — взрыв газопровода — не подтвердился.
«Коммунальные службы города Тараз провели работы по выяснению причин произошедшего. Служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод в этом месте не проходит».
По итогам обследования других коммунальных служб установлено, что причиной явился вышедший из строя подземный кабель высокого напряжения. Он идет к распределительному пункту № 10, который выходит из филера 414 на подстанции «Рысбек» 110/6 кВ, расположенной в микрорайоне «Самал» города Тараз.
«При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель 110/6 кВ проходит через место, где было происшествия. В 22:47 в 10 микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями».
Подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.