Стала известна причина взрыва в Таразе

По итогам обследования других коммунальных служб установлено, что причиной явился вышедший из строя подземный кабель высокого напряжения. Он идет к распределительному пункту № 10, который выходит из филера 414 на подстанции «Рысбек» 110/6 кВ, расположенной в микрорайоне «Самал» города Тараз.