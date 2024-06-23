«Ногами вытолкал из автобуса, порвал куртку, сломал телефон, оскорблял». В Минске парень избил темнокожего иностранца

В один из вечеров оба парня ждали автобус на остановке «Домбровка-6». Зашли в салон и в это время 17-летний хулиган, повиснув на поручне, со всей силы беспричинно ударил темнокожего парня в спину ногами, вытолкнув его их автобуса. На улице они сцепились, хулиган ударил иностранца не менее трех раз при этом нелестно выразился о его расовой принадлежности. Парней разняли прохожие. В результате потасовки у иностранца был порван рюкзак, куртка, повреждены мобильник и наушники в общей сложности ущерб составил 1,7 тысячи рублей.