Мужчина открыл стрельбу на свадебной церемонии в Приморском районе Петербурга

— 22 июня в 13.20 в полицию Приморского района обратился прохожий, который стал очевидцем того, как один из гостей свадебной церемонии выстрелил в воздух, предположительно из газового пистолета, после чего сел в автомобиль и уехал, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в «ВКонтакте».