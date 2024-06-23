Мужчина открыл стрельбу на свадебной церемонии в Приморском районе Петербурга

Говорят, свадьба без драки — это не свадьба. А если сразу стрельба? Накануне в Приморском районе Петербурга гость праздника решил, вероятно, проверить, сработает ли примета, и знатно пальнул из пистолета во время свадебной церемонии. Все произошло 22 июня возле ЗАГСа на Стародеревенской улице, 5. Пока отмечающим это принесло только проблемы с законом.
— 22 июня в 13.20 в полицию Приморского района обратился прохожий, который стал очевидцем того, как один из гостей свадебной церемонии выстрелил в воздух, предположительно из газового пистолета, после чего сел в автомобиль и уехал, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в «ВКонтакте».
В ведомстве также уточнили, что с праздника и по совместительству места происшествия мужчина уехал на автомобиле ВАЗ-2110. Полицией приняты меры к установлению и задержанию стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.