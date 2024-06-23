В Кривом Роге произошло задымление на коксохимическом заводе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Город Кривой Рог в Днепропетровской области Украины затянуло смогом. Причиной стало сильное задымление на территории коксохимического завода, сообщает украинское издание «Страна», публикуя соответствующие фото и видео.
СМИ со ссылкой на данные компании «Арселормиттал Кривой Рог» сообщило, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. «Сегодня около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы», — цитирует издание представителя компании.
Отмечается, что работники были вынуждены прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования и обеспечению безопасности».
Согласно данным с официального сайта компании, ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.