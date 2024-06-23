В Кривом Роге произошло задымление на коксохимическом заводе

СМИ со ссылкой на данные компании «Арселормиттал Кривой Рог» сообщило, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. «Сегодня около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы», — цитирует издание представителя компании.