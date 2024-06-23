В ДТП на Кубани пострадали пять человек, в том числе младенец

22 июня на трассе «Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск» произошло жесткое ДТП со столкновением двух легковых автомобилей. В результате пострадали пять человек, в их числе 10-месячный младенец, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.