В ДТП на Кубани пострадали пять человек, в том числе младенец

22 июня на трассе «Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск» произошло жесткое ДТП со столкновением двух легковых автомобилей. В результате пострадали пять человек, в их числе 10-месячный младенец, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, 36-летний водитель «Митсубиси Лансер» пытался совершить обгон, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также трое пассажиров отечественной легковушки, один из которых 10-месячный малыш.