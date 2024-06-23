С виновных во взрыве на заводе Свердлова взыскали 2 млн рублей

В рамках расследования им также был предъявлен гражданский иск на сумму 13,99 млн руб., но суд оставил его без рассмотрения с признанием за гражданским истцом права на обращение за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства. В итоге в суд поступил иск прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, о взыскании с виновных денежных средств. Суд изучил материалы дела и с учетом имущественного и материального семейного положения ответчиков принял решение удовлетворить иск частично. Средства с ответчиков будут взысканы в пользу Федерального агентства по управлению госимуществом.