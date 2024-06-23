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С виновных во взрыве на заводе Свердлова взыскали 2 млн рублей

В Дзержинске суд постановил солидарно взыскать 2 млн руб. с аппаратчика ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Анны Дюдиной и мастера Елены Шадриной 2 млн руб. в качестве материального ущерба после взрыва на предприятии в ноябре 2021 года.

Источник: Коммерсантъ

По данным Дзержинского городского суда, стоимость ущерба от взрыва составила почти 14 млн руб. Виновными в совершении преступления по ч.1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) были признаны Анна Дюдина и Елена Шадрина. Материалы их судебного дела засекречены.

В рамках расследования им также был предъявлен гражданский иск на сумму 13,99 млн руб., но суд оставил его без рассмотрения с признанием за гражданским истцом права на обращение за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства. В итоге в суд поступил иск прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, о взыскании с виновных денежных средств. Суд изучил материалы дела и с учетом имущественного и материального семейного положения ответчиков принял решение удовлетворить иск частично. Средства с ответчиков будут взысканы в пользу Федерального агентства по управлению госимуществом.

Как писал «Ъ-Привольже», взрыв на п ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» произошел в здании 2006/1 в цехе № 32, где производятся взрывчатые вещества. После этого комиссия Ростехнадзора выявила на предприятии грубые нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности. Со своей должности был уволен, заместитель гендиректора по промбезопасности, охране труда и специальному режиму Анатолий Сотников. Минпромторгу и госкорпорации «Ростех» было поручено принять конкретные меры по улучшению системы обеспечения промбезопасности в области боеприпасов и спецхимии.