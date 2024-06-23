Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устроивших драку мигрантов в Нижнем Новгороде выдворят из страны

Потасовка произошла на берегу Силикатного озера.

Потасовка среди выходцев из Ближнего зарубежья произошла на Силикатном озере в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Несколько мигрантов устроили потасовку на берегу, после чего туда нагрянула полиция.

В итоге всех участников дебоша задержали и отправили в центр временного содержания. В ближайшее время они будут депортированы.

Напомним, восемь иностранцев оштрафовали из-за нарушений миграционного законодательства по итогам проверки в Нижегородской области. Сотрудники полиции провели 25 мероприятий в рамках операции «Нелегал» в Варнавинском и Краснобаковском районах.