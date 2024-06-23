«Мерседес» улетел в кювет во время дождя в Челябинской области, погибла женщина

Днем в воскресенье, 23 июня, в Карталинском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Авария произошла 12:05 часов на шестом километре автодороги «Карталы-Снежный».
«По предварительным данным, водитель “Мерседес Бенц Е200” в условиях дождя не справился с управлением совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в областном ГАИ.
56-летняя пассажирка умерла в машине скорой помощи. Еще одна пассажирка, ей 33 года, госпитализирована. О состоянии 43-летнего водителя не сообщается.