В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения», — уточнил он.