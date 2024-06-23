В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения», — уточнил он.
Предварительно, еще два человека получили осколочные ранения в Любимовке.
Кроме того, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое возгорание жилого дома.
«В районе пансионата “Лазурь” горит лес на территории 150 м². Пожарные расчеты выехали на место. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — добавил глава города.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.