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В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения», — уточнил он.

Предварительно, еще два человека получили осколочные ранения в Любимовке.

Кроме того, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое возгорание жилого дома.

«В районе пансионата “Лазурь” горит лес на территории 150 м². Пожарные расчеты выехали на место. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — добавил глава города.

Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.