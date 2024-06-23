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В Волгограде экстренно эвакуировали «Парк Хаус»

В торговом центре сработала пожарная сигнализация.

В Волгограде днем в воскресенье посетителей и работников торгово-развлекательного центра «Парк Хаус» попросили срочно покинуть здание: в молле взвыла пожарная сигнализация. К зданию в считанные минуты стянулись машины экстренных служб, пожарные бросились осматривать здание в поисках задымления.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, произошло ложное срабатывание сигнализации. После осмотра торгового центра посетители и работники вернулись в здание. Это уже третий случай за неделю, то же самое произошло в «Парк Хаусе» в минувший четверг и в субботу.

МЧС