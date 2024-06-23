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В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, погибли после атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — добавил он.

Развожаев отметил, что число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.

Перед этим он сообщал о 12 пострадавших, включая двух детей, в Учкуевке и еще двух раненых в Любимовке.

Как рассказал губернатор, военные отразили ракетную атаку на Севастополь, уничтожив пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне.

Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.