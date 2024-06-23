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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ.

«За сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей “П-18”, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах», — говорится в сводке военного ведомства.