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Руководитель предприятия в Витебске похитил более 175 тысяч рублей

Директор предприятия в Витебске незаконно обогатился на 175 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины выявили противоправные действия директора одного из предприятий областного центра, сообщает МВД Беларуси.

58-летний топ-менеджер, злоупотребляя служебными положением, давал незаконные указания своему подчиненному о перечислении крупных сумм денег в качестве дивидендов в адрес фирмы, в которой сам являлся учредителем.

Ущерб, причиненный предприятию за несколько лет преступной деятельности, превысил 175 тысяч рублей.

Против директора возбуждено уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.