Руководитель предприятия в Витебске похитил более 175 тысяч рублей

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины выявили противоправные действия директора одного из предприятий областного центра, сообщает МВД Беларуси.
58-летний топ-менеджер, злоупотребляя служебными положением, давал незаконные указания своему подчиненному о перечислении крупных сумм денег в качестве дивидендов в адрес фирмы, в которой сам являлся учредителем.
Ущерб, причиненный предприятию за несколько лет преступной деятельности, превысил 175 тысяч рублей.
Против директора возбуждено уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.