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Ночная опасность атаки БПЛА в Воронежской области длилась около четырех часов

При этом никаких сведений о жертвах и разрушениях нет.

В Воронежской области ночью в воскресенье, 23 июня, объявляли опасность атаки БПЛА. Предупреждение о возможности налета вражеских беспилотников разместил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев в 1.50.

Режим опасности продлился около четырех часов. В 5.43 губернатор опять же в своем телеграм-канале проинформировал, что можно с облегчением выдохнуть. Потому что опасность миновала. Данных о каких-либо жертвах и разрушениях не было.

К сожалению, в отличие от Воронежской области трагедией обернулась ракетная атака на Севастополь. Там погибли три человека, в том числе двое детей, одному из них было два года, еще не менее 22 ранены, загорелся лес.