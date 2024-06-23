Ночная опасность атаки БПЛА в Воронежской области длилась около четырех часов

В Воронежской области ночью в воскресенье, 23 июня, объявляли опасность атаки БПЛА. Предупреждение о возможности налета вражеских беспилотников разместил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев в 1.50.
Режим опасности продлился около четырех часов. В 5.43 губернатор опять же в своем телеграм-канале проинформировал, что можно с облегчением выдохнуть. Потому что опасность миновала. Данных о каких-либо жертвах и разрушениях не было.
К сожалению, в отличие от Воронежской области трагедией обернулась ракетная атака на Севастополь. Там погибли три человека, в том числе двое детей, одному из них было два года, еще не менее 22 ранены, загорелся лес.