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Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третьего июня т.г. около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», — уточнили в МО РФ.