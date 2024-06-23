Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS

«Двадцать третьего июня т.г. около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», — уточнили в МО РФ.