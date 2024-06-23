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Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех — погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор выехал в медицинское учреждение, где принимают пострадавших. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.

«Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, включая, двухлетнего ребенка.