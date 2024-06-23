Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех — погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.