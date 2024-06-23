Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

«Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек», — написал он.
Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», — добавил Развожаев.
Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.
Как уточняли в Минобороны, Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.