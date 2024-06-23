Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», — добавил Развожаев.