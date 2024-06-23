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Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Источник: © РИА Новости

«Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», — добавил Развожаев.

Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

Как уточняли в Минобороны, Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.