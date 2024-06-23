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В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом.

Источник: © РИА Новости

«В связи со случившимся террористическим актом сообщаю. Система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — написал Кулагин в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 22 человека, двое, один их которых 2-летний ребенок, погибли.

По его словам, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.