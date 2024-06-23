В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 22 человека, двое, один их которых 2-летний ребенок, погибли.