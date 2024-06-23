ВСУ запустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS

В воскресенье, 23 июня, Севастополь атаковали ракетами ATACMS, поставленными США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим совершил террористическую атаку около 12.15. Для этого украинские военные использовали оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Их поставили США. Ракеты были снаряжены кассетными боевыми частями. Средства ПВО сбили четыре ATACMS.
«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — отметили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что люди пострадали из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов.
Напомним, в результате атаки на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок. Кроме того, еще 22 человека пострадали.