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ВСУ запустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS

Минобороны: Севастополь атаковали американскими ракетами ATACMS.

В воскресенье, 23 июня, Севастополь атаковали ракетами ATACMS, поставленными США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим совершил террористическую атаку около 12.15. Для этого украинские военные использовали оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Их поставили США. Ракеты были снаряжены кассетными боевыми частями. Средства ПВО сбили четыре ATACMS.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что люди пострадали из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов.

Напомним, в результате атаки на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок. Кроме того, еще 22 человека пострадали.