В Самарской области обнаружили смертельную водную лихорадку

— В посёлке Сборный Сызранского района и селе Муранка Шигонского района в неблагополучных хозяйствах проводятся противоэпизотические мероприятия, направленные на исключение распространения заболевания за пределы хозяйств. Заболевшие животные отделены от здоровых и проводится их лечение. Ситуация на контроле департамента ветеринарии Самарской области, — сообщили в департаменте ветеринарии Самарской области.