В Самарской области обнаружили смертельную водную лихорадку

В Самарской области зафиксировали два очага заражения новой опасной лихорадкой. Болезнь нашли у скота в личном хозяйстве в Соборном и у животных, принадлежащих индивидуальному предпринимателю в Муранке.
— В посёлке Сборный Сызранского района и селе Муранка Шигонского района в неблагополучных хозяйствах проводятся противоэпизотические мероприятия, направленные на исключение распространения заболевания за пределы хозяйств. Заболевшие животные отделены от здоровых и проводится их лечение. Ситуация на контроле департамента ветеринарии Самарской области, — сообщили в департаменте ветеринарии Самарской области.
Подхватить болезнь можно во время купания, а еще употребив в пищу зараженное мясо и молоко.