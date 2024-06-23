Задержан участник дорожного конфликта со стрельбой в Репино

Минувшей ночью на пешеходном переходе на Приморском шоссе в Репино между 20-летним водителем автомобиля марки Toyota и 30-летним пешеходом возник дорожный конфликт. В ходе него управлявший машиной сначала ударил мужчину, а после выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.