Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО около 12:15 мск сбили над Севастополем четыре ракеты ATACMS, а еще одна от воздействия ПВО отклонилась от курса и взорвалась в воздухе. Снаряды несли кассетные боевые части, от их осколков и пострадали люди.