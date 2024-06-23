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Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, совершенная с использованием американских ракет ATACMS, попала на камеру очевидца. Кадры 23 июня публикуют «Известия».

На видео люди отдыхают на пляже, когда раздаются громкие звуки, из-за чего отдыхающие смотрят на небо, а потом бросаются бежать.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу, над его отражением работали силы ПВО РФ. Позже Развожаев рассказал, что из-за атаки погибли двое детей и один взрослый, а почти 100 человек пострадали.

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО около 12:15 мск сбили над Севастополем четыре ракеты ATACMS, а еще одна от воздействия ПВО отклонилась от курса и взорвалась в воздухе. Снаряды несли кассетные боевые части, от их осколков и пострадали люди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что он был совершен в День Святой Троицы. Захарова добавила, что Россия будет требовать реакции международных организаций на эту атаку, но напомнила, что они ангажированы Западом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.