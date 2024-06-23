В Воронежской области один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Поздним вечером субботы, 22 июня, в Верхнемамонском районе Воронежской области столкнулись автомобили «Лада Самара» и Skoda Fabia. В результате второе авто выехало на встречную полосу и врезалось в рейсовый автобус Setra. Сидевший за рулем Skoda скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Водитель автобуса и 7 пассажиров получили телесные повреждения. СУ СК по Воронежской области организовало доследственную проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве в воскресенье, 23 июня.