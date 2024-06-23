В Воронежской области один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Поздним вечером субботы, 22 июня, в Верхнемамонском районе Воронежской области столкнулись автомобили «Лада Самара» и Skoda Fabia. В результате второе авто выехало на встречную полосу и врезалось в рейсовый автобус Setra. Сидевший за рулем Skoda скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Водитель автобуса и 7 пассажиров получили телесные повреждения. СУ СК по Воронежской области организовало доследственную проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве в воскресенье, 23 июня.
Авария произошла около 22:40 на 707 км трассы М-4 «Дон». По информации полиции, автобус двигался по маршруту Ставрополь — Москва, за рулем сидел 36-летний житель Ставрополя. В автобусе находились 34 пассажира. Пострадали мужчины в возрасте 32 и 46 лет и женщины в возрасте 25, 29, 33, 34 и 73 лет. У водителя автомобиля «Лада», 33-летнего жителя Верхнемамонского района, установлено состояние алкогольного опьянения (0,458 мг/л).
— Следователи СК опросят очевидцев, пассажиров и водителя автобуса, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью. Будет истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК Павел Саратовский.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Новохоперском районе Воронежской области неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Затем на лежащего человека наехал 31-летний местный житель на автомобиле «Лада Веста». В результате полученных травм пешеход скончался.