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СК возбудил дело по статье «Теракт» после атаки ВСУ на Севастополь

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты.

СК