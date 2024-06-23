Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в воскресенье, 23 июня, на 101 км дороги «Самара -Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан» столкнулись «Хендай Солярис» и вазовская «пятнадцатая». Это произошло в 15:20. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, а также водитель иномарки. Для деблокировки погибших потребовалась помощь спасателей территориальной ПСЧ № 132 противопожарной службы Самарской области.