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Три человека погибли в автока­та­строфе в Самарской области

«Хендай» и вазовская «пятнадцатая» столкнулись в Большеглушицком районе днем 23 июня 2024 года.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в воскресенье, 23 июня, на 101 км дороги «Самара -Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан» столкнулись «Хендай Солярис» и вазовская «пятнадцатая». Это произошло в 15:20. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, а также водитель иномарки. Для деблокировки погибших потребовалась помощь спасателей территориальной ПСЧ № 132 противопожарной службы Самарской области.