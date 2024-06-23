В Минздраве России сообщили о 124 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — рассказал Кузнецов.
Также он сообщил, что эвакуация пострадавших в больницы продолжается, на месте удара ВСУ работают более 20 бригад скорой помощи.
На помощь местным медикам направлены врачи из других регионов. В больницах города дежурят медицинские психологи, которые помогают пострадавшим и их родственникам. Лечение раненых координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. По словам Кузнецова, также запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял помощь пострадавшим в Севастополе на личный контроль.