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В Минздраве России сообщили о 124 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом 23 июня сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — рассказал Кузнецов.

Также он сообщил, что эвакуация пострадавших в больницы продолжается, на месте удара ВСУ работают более 20 бригад скорой помощи.

На помощь местным медикам направлены врачи из других регионов. В больницах города дежурят медицинские психологи, которые помогают пострадавшим и их родственникам. Лечение раненых координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. По словам Кузнецова, также запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял помощь пострадавшим в Севастополе на личный контроль.

медицина