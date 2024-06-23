«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — сказал Кузнецов журналистам.
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека — среди них 27 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.