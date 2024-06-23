Во время ракетного удара по Севастополю погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана

Сегодня, 23 июня, вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю. По данным Минобороны РФ, удары наносились американскими ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Системе ПВО удалось уничтожить четыре воздушные цели над Черным морем. Пятая ракета из-за действия ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколки ракеты упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части города, где расположен один из самых крупнейших пляжей Севастополя, а также в Любимовке.