Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время ракетного удара по Севастополю погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что среди погибших в Севастополе 9-летняя дочь заместителя мэра города Олега Аверьянова. На данный момент известно о трех погибших и 124 пострадавших во время удара по городу ракетами ATAKMS, среди них 27 детей.

Источник: РИА "Новости"

«Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки. Невозможно словами выразить опустошение от потери ребенка. Вы окружали любовью и добротой свою дочь — это самое большое, что вы могли сделать», — написал мэр города в Telegram.

Сегодня, 23 июня, вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю. По данным Минобороны РФ, удары наносились американскими ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Системе ПВО удалось уничтожить четыре воздушные цели над Черным морем. Пятая ракета из-за действия ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколки ракеты упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части города, где расположен один из самых крупнейших пляжей Севастополя, а также в Любимовке.