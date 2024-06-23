Донской губернатор выразил соболезнования близким после удара ВСУ в Севастополе

Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от удара.
— Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится. Ростовская область с Севастополем, — отметил Василий Голубев.
Губернатор Василий Голубев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от удара ВСУ в Севастополе.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от удара.
— Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится. Ростовская область с Севастополем, — отметил Василий Голубев.