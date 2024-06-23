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Донской губернатор выразил соболезнования близким после удара ВСУ в Севастополе

Губернатор Василий Голубев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от удара ВСУ в Севастополе.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от удара.

— Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится. Ростовская область с Севастополем, — отметил Василий Голубев.