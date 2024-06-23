Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль», — сказал Кузнецов журналистам.
Эвакуация пострадавших в результате обстрела Севастополя в медицинские учреждения города продолжается, добавили в Минздраве.
«Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи», — сообщил Кузнецов.
Он уточнил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе — из медучреждений Республики Крым.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.