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Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль», — сказал Кузнецов журналистам.

Эвакуация пострадавших в результате обстрела Севастополя в медицинские учреждения города продолжается, добавили в Минздраве.

«Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи», — сообщил Кузнецов.

Он уточнил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе — из медучреждений Республики Крым.

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.