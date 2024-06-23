Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

«К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых», — сказал он.
Губернатор добавил, что число пострадавших возросло до 119 человек.
Как отметил Развожаев, сразу после террористической атаки Киева ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул губернатор.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12.15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.
Как заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. В ведомстве подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.