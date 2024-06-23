Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.