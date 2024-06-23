Текслер выразил соболезнования севастопольцам в связи с атакой ВСУ

«Бесчеловечный по своей жестокости теракт в Севастополе. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе и дети. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов. От имени всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.