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Текслер выразил соболезнования севастопольцам в связи с атакой ВСУ

Минздрав заявил о 124 пострадавших после ракетного обстрела.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования севастопольцам в связи с атакой Вооруженных сил Украины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В настоящий момент число жертв возросло до пяти, среди них трое детей. Пострадали около 120 человек.

«Бесчеловечный по своей жестокости теракт в Севастополе. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе и дети. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов. От имени всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, уточнили в Минобороны РФ.

Минздрав заявил о 124 пострадавших после ракетного обстрела.