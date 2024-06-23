Текслер выразил соболезнования севастопольцам в связи с атакой ВСУ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования севастопольцам в связи с атакой Вооруженных сил Украины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В настоящий момент число жертв возросло до пяти, среди них трое детей. Пострадали около 120 человек.
«Бесчеловечный по своей жестокости теракт в Севастополе. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе и дети. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов. От имени всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, уточнили в Минобороны РФ.
Минздрав заявил о 124 пострадавших после ракетного обстрела.