В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

«По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных», — рассказал Асуев.