В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

«По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных», — рассказал Асуев.
По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области.
«Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест», — добавил Асуев.
Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем.
«Нелегальное нахождение в хадже — это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть», — сказал Асуев.