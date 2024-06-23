В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь

Об этом сообщает МВД Дагестана в своем телеграм-канале.
«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: “Фольксваген Поло” белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — говорится в сообщении.
SHOT и «112» также публикуют видео со стрельбой из Махачкалы. На кадрах видно, как несколько вооруженных и одетых в черное людей ведут огонь на улицах Дербента. По данным мелеграм-каналов, огонь велся по полицейским машинам.
Позже в МВД Дагестана уточнили, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, в результате чего один полицейский получил ранение. «Объявлен план “Перехват”. Личности нападавших устанавливаются», — добавили в министерстве.