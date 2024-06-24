Девушка выпала из окна седьмого этажа в Омске

В воскресенье, 23 июня, из окна на Новой Московке в Омске выпала девушка. Об этом стало известно из публикации одного из подписчиков телеграм-канала «Инцидент Омск».

«Девушка, лет 30-ти, выпала из окна седьмого этажа на Новой Московке. Обстоятельства выясняются», — описал ситуацию в посте очевидец.

В УМВД России по Омской области порталу Om1.ru рассказали, что девушка действительно упала из одного из окон жилого дома и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.