Девушка выпала из окна седьмого этажа в Омске

В воскресенье, 23 июня, из окна на Новой Московке в Омске выпала девушка. Об этом стало известно из публикации одного из подписчиков телеграм-канала «Инцидент Омск».
«Девушка, лет 30-ти, выпала из окна седьмого этажа на Новой Московке. Обстоятельства выясняются», — описал ситуацию в посте очевидец.
В УМВД России по Омской области порталу Om1.ru рассказали, что девушка действительно упала из одного из окон жилого дома и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
«Случай подтверждён. На данный момент девушку доставили в медицинское учреждение. По факту проводится проверка, и выясняются все обстоятельства данного происшествия», — сообщили изданию в полиции.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о крупном ДТП в центре Омска, где пострадали три ребёнка. Подробности происшествия можно прочитать по ссылке ниже.
Читайте также на портале Om1.ru Три ребёнка получили травмы в аварии в центре Омска.