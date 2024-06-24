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Девушка выпала из окна седьмого этажа в Омске

Её доставили в больницу.

Источник: Om1.ru

В воскресенье, 23 июня, из окна на Новой Московке в Омске выпала девушка. Об этом стало известно из публикации одного из подписчиков телеграм-канала «Инцидент Омск».

«Девушка, лет 30-ти, выпала из окна седьмого этажа на Новой Московке. Обстоятельства выясняются», — описал ситуацию в посте очевидец.

В УМВД России по Омской области порталу Om1.ru рассказали, что девушка действительно упала из одного из окон жилого дома и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

«Случай подтверждён. На данный момент девушку доставили в медицинское учреждение. По факту проводится проверка, и выясняются все обстоятельства данного происшествия», — сообщили изданию в полиции.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о крупном ДТП в центре Омска, где пострадали три ребёнка. Подробности происшествия можно прочитать по ссылке ниже.

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несчастный случай