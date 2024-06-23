МВД сообщило об атаке на силовиков в двух городах Дагестана

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, погиб один полицейский, шестеро ранены, сообщается в телеграм-канале УМВД по Дагестану.
Инцидент произошел на улице Ермошкина в центре города. В Махачкале объявлен план «Перехват».
Параллельно с этой атакой, около 18:00, в Дербенте, расположенном к югу от Махачкалы, неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви, в результате погиб один полицейский, еще один ранен.
По данным телеграм-канала Baza, стрельба произошла на улице Ленина, у православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Затем нападавшие переместились к синагоге. Она загорелась. По данным SHOT, здание почти уничтожено огнем, в церкви тоже возгорание.
Злоумышленники скрылись на Volkswagen Polo белого цвета с госномером 921.
На улице Ермошкина в Махачкале, по данным «Яндекс. Карт», тоже есть синагога. По данным Baza, там возник пожар.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил после этих атак, что неизвестные «предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации». Он призвал жителей сохранять спокойствие.
По информации Mash, выезды из Махачкалы и Дербента оцеплены. Канал пишет, что нападавших в Дербенте было пятеро. Среди гражданских лиц жертв и раненых нет, подчеркнули в МВД. На место происшествия в обоих городах выехали сотрудники Следственного комитета.