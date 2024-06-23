Развожаев уточнил число погибших при атаке ВСУ на Севастополь

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки. Просьба ко всем, кто был на пляже, все же обратиться к врачам», — написал он в Telegram.