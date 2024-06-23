На границе России и Абхазии произошла перестрелка

«Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия граждане Абхазии», — сказал он.
«Интерфакс» со ссылкой на управлении внутренних дел Гагрского района пишет, что перестрелка произошла между гражданином Абхазии и гражданином России недалеко от абхазского таможенного поста, причиной стал личный конфликт.
Местный телеграм канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА» утверждал, что перестрелка также произошла в Новом Афоне, в результате ранения получил гражданин Абхазии.