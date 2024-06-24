Житель Прикамья до смерти избил своего соседа во время ссоры

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Добрянки. Он обвиняется в причинении смертельных травм своему соседу, сообщили в региональном Следственном управлении СКР.
Преступление было совершено 30 марта текущего года в Добрянке. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у своего дома, поссорился со своим соседом. Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть». Сейчас материалы дела переданы в суд.