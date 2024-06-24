Житель Прикамья до смерти избил своего соседа во время ссоры

Преступление было совершено 30 марта текущего года в Добрянке. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у своего дома, поссорился со своим соседом. Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.