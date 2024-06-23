Что известно о нападениях в Дербенте и Махачкале

ТАСС собрал основную информацию о происшествиях.
Обстоятельства нападений
В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
Люди находились в храме в Дербенте в момент нападения, но, по предварительной информации, им удалось избежать столкновения с экстремистами. Церковь и синагога сгорели после нападения боевиков.
Шесть сотрудников полиции убиты, 12 ранены в Дагестане.
Стрельба возобновилась на улицах Дербента. В силовых структурах региона сообщили, что в городе ищут автомобиль Lada Vesta черного цвета.
В Махачкале звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, сообщил корреспондент ТАСС.
Реакция властей
В Дагестане был объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.
Двое боевиков ликвидированы, работа силовиков продолжается, сообщили в МВД Дагестана.
Создан оперативный штаб после нападения на сотрудников полиции, сообщил глава региона Сергей Меликов. Он назвал нападения в Дербенте и Махачкале попытками к дестабилизации общественной ситуации и призвал граждан сохранять спокойствие.
Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Руководство, следователи и криминалисты регионального управления СК по Дагестану выехали на место происшествия в Дербенте.