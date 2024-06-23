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Что известно о нападениях в Дербенте и Махачкале

Неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, есть убитые гражданские лица, погибли шесть сотрудников полиции. Двоих боевиков ликвидировали, мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц продолжаются.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию о происшествиях.

Обстоятельства нападений

В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Люди находились в храме в Дербенте в момент нападения, но, по предварительной информации, им удалось избежать столкновения с экстремистами. Церковь и синагога сгорели после нападения боевиков.

Шесть сотрудников полиции убиты, 12 ранены в Дагестане.

Стрельба возобновилась на улицах Дербента. В силовых структурах региона сообщили, что в городе ищут автомобиль Lada Vesta черного цвета.

В Махачкале звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, сообщил корреспондент ТАСС.

Реакция властей

В Дагестане был объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

Двое боевиков ликвидированы, работа силовиков продолжается, сообщили в МВД Дагестана.

Создан оперативный штаб после нападения на сотрудников полиции, сообщил глава региона Сергей Меликов. Он назвал нападения в Дербенте и Махачкале попытками к дестабилизации общественной ситуации и призвал граждан сохранять спокойствие.

Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Руководство, следователи и криминалисты регионального управления СК по Дагестану выехали на место происшествия в Дербенте.