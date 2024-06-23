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В Дагестане боевиками убиты шесть полицейских

В результате нападений в Махачкале и Дербенте шесть правоохранителей убиты, 12 ранены, сообщило МВД республики. «Интерфакс» сообщает о 23 раненых. В Дербенте и Махачкале перестрелка возобновилась.

Источник: РИА "Новости"

В республике введен режим контртеррористической операции. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Поиск боевиков продолжается. Известно, что в Махачкале двое из нападавших были убиты при задержании. Еще как минимум двое — задержаны. Число нападавших неизвестно.

Около 18:00 неизвестные напали на синагогу и православную церковь в Дербенте. Они перерезали горло настоятелю православного храма, а затем подожгли здания и скрылись на автомобиле. В Махачкале боевики открыли огонь по посту ДТП, а затем продолжили стрельбу на улицах.