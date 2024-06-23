В Дагестане боевиками убиты шесть полицейских

В республике введен режим контртеррористической операции. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Поиск боевиков продолжается. Известно, что в Махачкале двое из нападавших были убиты при задержании. Еще как минимум двое — задержаны. Число нападавших неизвестно.
Около 18:00 неизвестные напали на синагогу и православную церковь в Дербенте. Они перерезали горло настоятелю православного храма, а затем подожгли здания и скрылись на автомобиле. В Махачкале боевики открыли огонь по посту ДТП, а затем продолжили стрельбу на улицах.