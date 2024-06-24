Мэр Омска Шелест выразил соболезнования в связи с терактом в Севастополе

На текущий момент известно, что число пострадавших достигло 144, среди них 27 детей. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь. Четверо мирных жителей погибли, двое из них — дети. По факту атаки на Севастополь в СК России возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.