Мэр Омска Шелест выразил соболезнования в связи с терактом в Севастополе

В воскресенье, 23 июня, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя. Осколки ракеты упали на пляж Учкуевка. Мэр города Омска Сергей Шелест отреагировал на трагические события и выразил соболезнования семьям погибших.
«События в Севастополе — очередное доказательство неадекватности украинских властей. Мои самые искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки близким пострадавших людей. Зло обязательно будет наказано», — подчеркнул Сергей Шелест.
На текущий момент известно, что число пострадавших достигло 144, среди них 27 детей. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь. Четверо мирных жителей погибли, двое из них — дети. По факту атаки на Севастополь в СК России возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.