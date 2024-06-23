В центре Дербента завязался бой с террористами у церкви

Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви.